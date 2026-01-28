カバン強奪し逃走する一部始終…マニラで日本人襲撃相次ぐ　事件直前には被害者のあとをつける姿も確認

けがの手当てを受けながら、警察官に事情を説明する日本人の男性。

フィリピンの首都マニラで強盗被害に遭った直後の様子です。

その事件の一部始終をカメラが捉えていました。

多くの車が行き交う道路。

そのすぐ横の歩道で、犯人に殴られながらも必死に抵抗しているのが被害者の男性です。

やがて、相手は地面に倒れ込んだ男性からかばんを無理やり奪い取り、その場から走り去りました。

フィリピン当局によると、襲われたのは62歳の日本人男性で、棒のようなもので頭を殴られ、骨にひびが入るなどの大けがをしたということです。

事件直前の付近の防犯カメラには、日本人男性が通り過ぎたあとをつけるように歩く、白いTシャツに帽子姿の犯人の姿が映っていました。

その手には、木の棒のようなものが握られているのが確認できます。

その後、こうした防犯カメラの映像などによる捜査から、男は逮捕されました。

公開された写真には、被害男性が病院のベッドの上で男を指さし、自分を襲った人物だと特定している様子が写っていました。

マニラでは同じ日、別の場所でもタクシーに乗っていた日本人が複数台のバイクに囲まれ、拳銃のようなものを突き付けられる事件が起きました。

被害者は顔などを複数回殴られたものの、抵抗したため犯人グループは何も奪わずに逃走したということです。

日本大使館は、強盗の被害に遭った際は抵抗せず、身の安全を最優先に考えて行動するよう呼びかけています。