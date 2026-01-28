藤本美貴の“朗読”で元ブランチレポーターが号泣「妊婦には沁みてしょうがない」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

1月27日（火）の同番組に、ゲストとして元『王様のブランチ』レポーターとして知られ、現在第3子妊娠中の鈴木あきえが出演。

「頑張るママの応援歌」の数々に、鈴木の目に涙があふれ…。

【映像】藤本美貴の朗読で涙腺崩壊する鈴木あきえ

今回は「頑張るママの応援歌スペシャル」と題し、街のママ562人が勇気づけられた応援歌を調査。ベスト10を選出した。

第1位に選ばれたのは、初田悦子『きみのママより』だった。

子どもが生まれたときの喜びや育児のつらさを母から娘への手紙のように歌った同曲は、2009年のリリース当時も話題になったが、最近ではママたちが子どもとの思い出をSNSで発信する際のBGMとして人気が再燃しているという。

街のママたちからは、

「毎日寝不足で余裕がなくなり、泣くことしかできない息子にイライラしてしまうこともあったけど、この曲を聴いて大泣きしました」

「『私ちゃんとママしてないな』とか『子どもに悲しい思いさせてるな』と思ったときに聴くと、別に私弱くてもいいんだ、子どもがそばにいてくれるから強くなれるんだと思える」

などのコメントが寄せられた。

これを見て鈴木も思わず涙。藤本が「妊婦には沁みてしょうがない」と笑うと、鈴木も「どうしてくれるの、このホルモン！乱れましたよ！」と返しスタジオの爆笑を誘った。

このあと歌詞が紹介され、藤本が朗読するように読み始める。それを聞いていた鈴木は再び泣き出してしまう。藤本の声も沁みたのか、大泣きしながら鈴木は「声もいいですね」と藤本に一言。

藤本は「朗読会やろうかな」と笑っていた。