ＦＤＫ<6955.T>は２８日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が４４３億３４００万円（前年同期比７．９％減）、営業利益が１０億４６００万円（同２０．０％減）、最終利益が２億４２００万円（同６５．２％減）だった。



同社は乾電池・充電池及びエレクトロニクス関連の素材・部品などを製造・販売をしている。４～１２月期は電池事業、電子事業ともに減収。電池事業は海外向けのニッケル水素電池が減ったうえ、設備関連ビジネスで前期まで続いた旺盛な自動車関連設備需要の反動を受けた。電子事業ではモビリティ・タブレット用途のモジュールが振るわなかったほか、液晶ディスプレー用途の生産を終了したことが響いた。



出所：MINKABU PRESS