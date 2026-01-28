「W杯メンバー選出あるぞ」「ライプツィヒ相手に無双はエグすぎ」27歳日本代表DF、ブンデス初先発で躍動！ドイツ強豪封じ＆劇的同点弾関与にネット驚嘆！「めちゃくちゃええな」「J３の選手だったのに」
現地１月27日に開催されたブンデスリーガの第16節（延期分）で、藤田譲瑠チマと安藤智哉が所属するザンクトパウリが、強豪RBライプツィヒとホームで対戦。後半アディショナルタイムにPKで追いつき、１−１のドローに持ち込んだ。
この一戦で初先発を飾ったのが、今冬にJ１のアビスパ福岡から加入した安藤だ。17日のドルトムント戦でブンデスリーガデビューを果たした日本代表DFは、３バックの右でフル出場。身体を張った守備でピンチを防げば、PK奪取の場面で起点となるなど攻守に奮闘を見せた。
この27歳のパフォーマンスに、インターネット上では次のような声が上がった。
「センターバックが普通に欧州1部でやれてるのが凄い」
「本当上出来でした」
「ライプツィヒ相手に無双はエグすぎますね」
「怪我人続出しても次々といろんな選択肢が出てくる代表凄すぎる。めっちゃ良かった」
「ついにスタメンかよ...マジ羨ましすぎるわ」
「４年前までJ３の選手だったのに」
「W杯出場あるかね。楽しみ」
「めちゃくちゃええな」
「ライプツィヒ相手に普通にフルタイム出場で通用している」
「これスタメン確約では」
「このまま怪我なく行けば、W杯メンバー選出あるぞ。」
「J３スタートからの現在ブンデスってシンデレラストーリよな」
22年シーズンまでJ３のFC今治でプレーしていたCBが、５大リーグで堂々たるパフォーマンスを披露している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
