17歳のシンガーソングライター実来（ミクル）メジャーデビュー決定！ティザー映像公開

高校2年生、17歳のシンガーソングライター・実来（読み：ミクル）が、2月4日に「まだ選ばれていない僕らへ」でメジャーデビューすることが決定。

アーティスト写真とティザー映像が公開された。

■「まだ選ばれていない僕らへ」MVは2月4日20時にプレミア公開！

実来は、数々の著名アーティストを輩出している音楽塾ヴォイスにて日々研鑽を積みながらこれまでインディーズから「hana」「Liar」の2曲をリリース。2025年秋から本格的に自身でソングライティングを始め、わずか3ヵ月で「まだ選ばれていない僕らへ」が完成、リリースすることになった。

今回の楽曲「まだ選ばれていない僕らへ」は、激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大のメッセージが込められた楽曲。

MVは2月4日20時より実来オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「まだ選ばれていない僕らへ」

