　28日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6692枚だった。うちコールの出来高が3597枚と、プットの3095枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の688枚（30円高171円）。プットの出来高トップは5万円の512枚（35円安405円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　68000　
　　 2　　　 0　　　 1　　67000　
　　 5　　　 0　　　 2　　66000　
　　36　　　+1　　　 4　　65000　
　　45　　　+1　　　 6　　64000　
　　43　　　+3　　　11　　63000　
　　86　　　+3　　　18　　62000　
　 165　　　+4　　　30　　61000　
　 322　　 +11　　　56　　60000　
　 318　　 +17　　　97　　59000　
　 688　　 +30　　 171　　58000　
　 252　　 +44　　 300　　57000　
　　86　　 +70　　 390　　56500　
　　 1　　 +85　　 420　　56375　
　　19　　 +80　　 440　　56250　
　　 3　　 +90　　 475　　56125　
　 207　　 +65　　 480　　56000　
　　10　　　　　　 535　　55875　
　　 7　　+200　　 560　　55750　
　　 2　　 +65　　 445　　55625　
　 277　　+100　　 635　　55500　
　　 1　　　+5　　 505　　55375　
　　 8　　+120　　 715　　55250　
　　 1　　+110　　 755　　55125　
　 557　　+135　　 810　　55000　　2155 　　　　　　　 1　
　　 2　　-105　　 605　　54875　
　　 1　　-100　　 640　　54750　　2305 　　　　　　　 1　
　　 8　　+330　　 935　　54625　
　　48　　+155　　 990　　54500　
　　 7　　　　　　 720　　54375　
　　 3　　 +65　　 840　　54250　
　　 4　　+150　　 880　　54125　
　 211　　+185　　1210　　54000　　1560 　　-170　　　 1　
　　 2　　 -65　　1010　　53875　
　　 1　　-140　　1010　　53750　　1440 　　　　　　　 3　
　　 2　　-130　　1080　　53625　　1510 　　　　　　　 1　
　　73　　+230　　1490　　53500　　1325 　　-110　　　 5　
　　 1　　-160　　1185　　53375　　1270 　　-145　　　 2　
　　 4　　+225　　1615　　53250　
　　 2　　　　　　1685　　53125　　1300 　　-545　　　 3　
　　56　　+220　　1765　　53000　　1130 　　-120　　 214　
　　16　　+100　　1470　　52875　　1360 　　+165　　　 7　
　　 1　　-230　　1440　　52750　　1220 　　 +75　　　14　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1000 　　　　　　　 7　
　　 6　　 -85　　1680　　52500　　1180 　　+125　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1145 　　 +95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 870 　　　　　　　 3　
　　 5　　+395　　2500　　52000　　 800 　　 -85　　 260　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 975 　　+125　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 730 　　 -90　　　18　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 890 　　　　　　　 2　
　　 1　　+755　　2805　　51500　　 655 　　 -90　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 795 　　 +75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 630 　　 -60　　　18　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 695 　　 +35　　　 4　