日経225オプション2月限（28日日中） 5万8000円コールが出来高最多688枚
28日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6692枚だった。うちコールの出来高が3597枚と、プットの3095枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の688枚（30円高171円）。プットの出来高トップは5万円の512枚（35円安405円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 68000
2 0 1 67000
5 0 2 66000
36 +1 4 65000
45 +1 6 64000
43 +3 11 63000
86 +3 18 62000
165 +4 30 61000
322 +11 56 60000
318 +17 97 59000
688 +30 171 58000
252 +44 300 57000
86 +70 390 56500
1 +85 420 56375
19 +80 440 56250
3 +90 475 56125
207 +65 480 56000
10 535 55875
7 +200 560 55750
2 +65 445 55625
277 +100 635 55500
1 +5 505 55375
8 +120 715 55250
1 +110 755 55125
557 +135 810 55000 2155 1
2 -105 605 54875
1 -100 640 54750 2305 1
8 +330 935 54625
48 +155 990 54500
7 720 54375
3 +65 840 54250
4 +150 880 54125
211 +185 1210 54000 1560 -170 1
2 -65 1010 53875
1 -140 1010 53750 1440 3
2 -130 1080 53625 1510 1
73 +230 1490 53500 1325 -110 5
1 -160 1185 53375 1270 -145 2
4 +225 1615 53250
2 1685 53125 1300 -545 3
56 +220 1765 53000 1130 -120 214
16 +100 1470 52875 1360 +165 7
1 -230 1440 52750 1220 +75 14
52625 1000 7
6 -85 1680 52500 1180 +125 3
52375 1145 +95 3
52250 870 3
5 +395 2500 52000 800 -85 260
51875 975 +125 5
51750 730 -90 18
51625 890 2
1 +755 2805 51500 655 -90 10
51375 795 +75 2
51250 630 -60 18
51125 695 +35 4
