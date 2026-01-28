日経225オプション3月限（28日日中） 5万円プットが出来高最多380枚
28日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2255枚だった。うちプットの出来高が1665枚と、コールの590枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の380枚（25円高1000円）。コールの出来高トップは6万円の108枚（45円高305円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
49 0 10 70000
1 +2 14 69000
20 +6 21 68000
4 +3 25 67000
7 +3 33 66000
30 +7 51 65000
7 +7 70 64000
15 +5 95 63000
16 +61 166 62000
25 +47 214 61000
108 +45 305 60000
37 +55 425 59000
37 +75 590 58000
5 695 57500
34 +90 790 57000
58 +15 745 56500
1 805 56375
2 +10 800 56250
1 1040 56125
34 +125 1090 56000
1 -125 900 55750
1 975 55625
2 +165 1270 55500
4 +295 1360 55250
12 +155 1460 55000
4 +365 1565 54750
13 -40 1430 54500
14 -95 1435 54250
6 +160 1915 54000 2535 -50 4
36 +295 2020 53500
5 +110 2390 53000 1955 +25 31
1 2165 52875 2035 +170 1
52625 1885 +65 1
52500 1890 +125 1
52250 1740 7
52125 1720 +100 1
52000 1460 -80 14
51875 1575 +45 1
51750 1545 -30 6
51500 1510 2
51375 1470 1
51250 1430 1
51125 1295 6
51000 1240 +5 11
50875 1290 1
50750 1165 +5 5
50625 1235 +125 1
50500 1165 +55 8
50375 1180 4
50250 1125 -15 5
50125 1095 -20 4
50000 1000 +25 380
49750 1025 +85 1
49625 975 +60 11
