　28日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2255枚だった。うちプットの出来高が1665枚と、コールの590枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の380枚（25円高1000円）。コールの出来高トップは6万円の108枚（45円高305円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　49　　　 0　　　10　　70000　
　　 1　　　+2　　　14　　69000　
　　20　　　+6　　　21　　68000　
　　 4　　　+3　　　25　　67000　
　　 7　　　+3　　　33　　66000　
　　30　　　+7　　　51　　65000　
　　 7　　　+7　　　70　　64000　
　　15　　　+5　　　95　　63000　
　　16　　 +61　　 166　　62000　
　　25　　 +47　　 214　　61000　
　 108　　 +45　　 305　　60000　
　　37　　 +55　　 425　　59000　
　　37　　 +75　　 590　　58000　
　　 5　　　　　　 695　　57500　
　　34　　 +90　　 790　　57000　
　　58　　 +15　　 745　　56500　
　　 1　　　　　　 805　　56375　
　　 2　　 +10　　 800　　56250　
　　 1　　　　　　1040　　56125　
　　34　　+125　　1090　　56000　
　　 1　　-125　　 900　　55750　
　　 1　　　　　　 975　　55625　
　　 2　　+165　　1270　　55500　
　　 4　　+295　　1360　　55250　
　　12　　+155　　1460　　55000　
　　 4　　+365　　1565　　54750　
　　13　　 -40　　1430　　54500　
　　14　　 -95　　1435　　54250　
　　 6　　+160　　1915　　54000　　2535 　　 -50　　　 4　
　　36　　+295　　2020　　53500　
　　 5　　+110　　2390　　53000　　1955 　　 +25　　　31　
　　 1　　　　　　2165　　52875　　2035 　　+170　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1885 　　 +65　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1890 　　+125　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1740 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1720 　　+100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1460 　　 -80　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1575 　　 +45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1545 　　 -30　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1510 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1470 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1295 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1240 　　　+5　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1290 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1165 　　　+5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1235 　　+125　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1165 　　 +55　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1180 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1125 　　 -15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1095 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1000 　　 +25　　 380　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1025 　　 +85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 975 　　 +60　　　11　