Cody・Lee(李)、新EP『GOLD』リリース決定

Cody・Lee(李)が新EP『GOLD』をリリースすることが決定した。

■3月28日にリリースパーティーとして一夜限りのワンマンライブを開催

昨今では、アジアン・オルタナティブ・カルチャーの旗手として海外に紹介されるロックバンド Cody・Lee(李)が、2025年9月にリリースしたEP『SILVER』と対を成す作品として、新作EP『GOLD』をリリースすることが決定。また本作のリリースパーティーとして、3月28日に一夜限りのワンマンライブを開催することも併せて発表されている。

リリース決定の報に伴い、“タム君”の愛称で知られるタイのイラストレーター、ウィスット・ポンニミットが、前作『SILVER』に続きた担当したジャケット画も公開。2作のコントラストを美しく描いたイラストを見ることができる。また完全生産限定盤の特典Blu-rayには、高橋響（Vo＆Gu）が長年の夢として掲げていた地元・岩手県花巻市文化会館でのワンマンライブに密着した1時間超のドキュメンタリー映像が収録されている。

このリリースを受けて、ワンマンライブ『3rd-EP「GOLD」Release Live Show「ありがとう、ロックンロール」』の開催も決定し、キービジュアルを公開。一夜限りとなるVeats Shibuyaでの公演は、28日17時よりチケットの第1次先行受付がスタートしている。

2月28日と3月1日には、彼らにとって恒例のイベント『ようこそ！すももハイツへ 3LDK -2026-』を開催し、芸人（金魚番長・かが屋）とミュージシャン（口ロロ・中村一義(BAND SET)）を招聘するなど独自の活動を展開する。

2026.03.18 ON SALE

EP『GOLD』

