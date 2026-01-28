ＪＣＲファーマ <4552> [東証Ｐ] が1月28日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は7.1億円の黒字(前年同期は13.8億円の赤字)に浮上して着地した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の24億円の黒字→4億円の黒字(前期は74.7億円の赤字)に83.3％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の0.3億円の黒字→19.6億円の赤字(前年同期は58.5億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は16.5億円の赤字(前年同期は2.4億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の-0.2％→-21.7％に急悪化した。



株探ニュース

