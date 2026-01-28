松岡茉優、“印象ガラリ”ショートカット姿の新ビジュアル披露に反響「短髪キマってる！」「可愛い＆超イカしてる！」
俳優の松岡茉優（30）が27日、自身のインスタグラムを更新し、出演するNetflixシリーズ『ダウンタイム』（2026年世界独占配信）の扮装ビジュアルを公開。“印象ガラリ”なショートカット姿を披露し、「短髪キマってる！」「ショート似合う〜」「かっこいい！楽しみーー！」などと話題を呼んでいる。
【写真】「短髪キマってる！」「可愛い＆超イカしてる！」ショートカット姿で“印象ガラリ”な松岡茉優
「スタッフキャストみんなの顔が浮かんで、この枠のひとつひとつにチームがあるんだよねぇと あたりまえのことを思う午後です」とつづり、役姿の写真をアップ。
松岡はVネックのスクラブに白衣をまとった医師の姿で、カメラに向けクールに視線を向けている。直近のインスタ投稿では、肩下あたりの長さのボブヘアを披露しており、スタイリッシュなショートヘアは新鮮な印象だ。
なお、Netflixの公式Xでは、同作について「松岡茉優 × 仲里依紗 × 監督：Yuki Saito『アンメット ある脳外科医の日記』 豪華絢爛な美容整形の裏に渦巻く、美と金への欲望―。美容整形の光と闇を、苛烈に描き出す医療ドラマ」と紹介している。
コメント欄には、ほかにも「可愛い＆超イカしてる！」「ショートカット最高に似合ってます」「松岡茉優と仲里依紗とか最高すぎる」「キャストが豪華」「めちゃくちゃみたい」「ワクワク止まらん」など、さまざまな反響が寄せられている。
