KiiiKiii、モノトーンコーデでキュートな笑顔 今年は「ファンの皆さんとたくさんお会いしたい」
カエルムは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』授賞式を28日に都内で開催。事前会見にK-POPガールズグループ部門を受賞したKiiiKiiiが登壇した。
【全身ショット】モノトーンコーデをシックに着こなしたKiiiKiii
モノトーンのシックな装いで5人は登場。フォトセッションでは、さまざまなポージングで魅了した。質疑応答では今年、挑戦したいことを問われ、キヤが代表して「ファンの皆さんとたくさんお会いしたいです。ファンイベントやコンサート、フェスにも参加して、もっともっと皆さんとお会いできるチャンスを作りたいです」とキュートに話していた。
『NYLON'S NEXT AWARDS』は、毎年新年の人気特集企画“NYLON'S NEXT”を起点に誕生したアワード。“NYLON'S NEXT”は、その年にNYLONが特に注目し、プッシュしたい次世代の才能を誌面で表彰してきた恒例企画で、ファッション、音楽、俳優、クリエイターなどさまざまなジャンルから選出してきた。この特集企画の思想をリアルな場へと拡張し、NYLONが選出する「2026年にさらなる活躍が期待される人物」を表彰するアワードとして、今年初開催された。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI
