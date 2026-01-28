【アーケードアーカイブス クエスター】 1月29日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 クエスター】 1月29日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス クエスター」を1月29日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 クエスター」も配信される。価格は1,100円。

「クエスター」は、1987年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたブロックくずしゲーム。宇宙船ハインダーを操作し、行く手を阻む謎の宇宙生命体ブリーダー（ブロック）を倒しながら、地球へ無事に帰還することが目標となっている。ボールは壁に当て続けると分裂することがある。様々なお助けアイテムも利用して、全33ラウンドのクリアを目指そう。

【スクリーンショット】

※Nintendo Switch及びPS4版の「アーケードアーカイブス クエスター」を購入している場合、Nintendo Switch2及びPS5版の「アーケードアーカイブス2 クエスター」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

1月29日は「クエスター特集」となり、当時の開発者とバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

QUESTER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation