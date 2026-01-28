“エリマリ姉妹”Erika＆百瀬まりな、1st写真集で圧巻美ボディ披露 さらなる表現に挑戦【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/28】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、1st写真集（講談社）を3月25日に発売することが決定した。
【写真】美人姉妹、写真集のために徹底的に仕上げた美尻
「FRIDAY」では1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々のNo.1売上を記録。SNSでも話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で“さらなる表現”に挑戦した。今作のロケ地は、ベトナム最大級のリゾート地・フーコック島。「最後の秘境」と呼ばれる島で、身も心も解放的に。艶やかなTバックランジェリーや開放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に捉えた。
今作では、これまでの撮影では見せたことのない、最高に大胆なカットに挑戦。ヌーディーショットや、この写真集のために徹底的に仕上げた美尻を存分に披露している。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求。より磨きがかかった2人の美ボディと成熟した色気、エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして姉妹の絆が織りなす唯一無二の魅力が詰まった、何度でも繰り返し開きたくなる写真集となっている。
また、4月22日にはメイキングDVDが収録されている豪華版も発売予定。1月29日発売の「FRIDAY」表紙＆巻頭ではメイキング動画付きで写真集の先行カットを披露する。
写真集発売にあたり、エリマリの2人は「6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！」と喜びをコメント。「衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、『どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか』をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、『キュート＆セクシー』が存分に盛り込めたかと思います◆（※◆は正式には「ハートマーク」）」と期待を寄せている。
東京都出身。ルーマニアと日本のハーフで「エリマリ姉妹」の姉。84万人のフォロワーを抱えるTikTokを中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。
東京都出身。「エリマリ姉妹」の妹で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチ活動中。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。
