庄司浩平「ぜひどこかの配給会社に届け！と思って」目標語る “庄司さんにハマって嬉しい”と喜んだ登壇者は？【NYLON’S NEXT 2026 AWARDS】
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の庄司浩平が、「NYLON JAPAN」が選出した「NYLON’S NEXT 2026」にて“IT BOY”俳優部門を受賞。28日、都内で開催された授賞式「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」事前会見に出席し、2026年挑戦したいことや抱負を語った。
【写真】自身の発言が庄司浩平にハマって喜ぶ女性芸能人
2026年挑戦したいことを聞かれた受賞者たち。白のジャケットに黒のファーボトムスとコサージュが映えるコーディネートで登場した庄司は「映画をやりたい」と宣言し「思ったよりカメラの台数があるので、これが『ぜひどこかの配給会社に届け』と思って強めに言っていきたいと思います！」とアピールした。一方で、ファーストサマーウイカは「よく知らない野菜を食べる」と話し、自らその回答に「え、かわいい〜！」と反応。「最近食べてめちゃくちゃ美味しかったのがケールとブロッコリーがくっついた野菜があるんですよ。名前がアレッタっていう」と最近珍しい野菜を食べたことから今後も色んな野菜を食べたいと笑顔で話していた。
すると2026年の抱負を聞かれた際に、庄司が「僕は本当にたまたまなんですけど！」と前置き「ブロッコリーとケールを合わせた食べ物を食べたいと思っています。たまたまずっと考えていたんですけど、まだ食べれていないので」と発言。「お名前覚えていますか？」というMCの問いかけに「あの…なんか…アネッタみたいな名前でしたね」と回答すると、ウイカが「惜しいです！アレッタです！」とすかさず訂正し「嬉しい〜！庄司さんにハマった〜！」と喜び、会場は笑いに包まれていた。
本アワードは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する。ファッション、音楽、俳優、クリエイターなど、次世代を牽引する存在に光を当てることを目的とし、庄司のほか、超特急、佐久間宣行、ファーストサマーウイカ、KUROMI、オカモトレイジ、TOMORROW X TOGETHER、KiiiKiii、志田こはく、ナユタ、早川友基、RICO HIRAIが受賞した。なお、TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）、KUROMI、早川友基は授賞式・会見ともに登壇せず、RICO HIRAIは会見へは不参加となった。（modelpress編集部）
【K-POPボーイズ部門】TOMORROW X TOGETHER
【K-POPガールズ部門】KiiiKiii
【J-POPボーイズ部門】超特急
【“IT BOY”俳優部門】庄司浩平
【“IT GIRL”俳優部門】志田こはく
【キャラクター部門】KUROMI
【“イケオジ”CREATOR部門】佐久間宣行
【“IT GIRL”ノーボーダー部門】ファーストサマーウイカ
【アスリート部門】2025Ｊリーグベストイレブン
【コメディアン部門】ナユタ
【カルチャーメーカー部門】オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
【ダンサー＆コレオグラファー部門】RICO HIRAI
