元NHK中川安奈アナ「ボタン1個あいてた」タイトトップス姿に反響続々「見入っちゃった」「魅力的スタイル」
【モデルプレス＝2026/01/28】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが1月27日、自身のInstagramを更新。タイトなトップス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHKアナ「見入っちゃった」ボタン1つ開いたトップスでボディライン際立つ
中川は「修羅shushushuのファンシーなスタジオでお仕事」とつづり、自身がパーシナリティを務めるinterFMやSpotifyで放送・配信されているトーク番組「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（毎週木曜よる10時〜）のオフショットを投稿。
タイトなカーディガンにデニムを合わせたヘルシーで引き締まった身体のラインが際立つ姿で「よく見たらトップスのボタン1個あいてた笑」とチャーミングに続けている。
この投稿には「ラインが美しい」「スタイル抜群」「見入っちゃった」「想像以上」「魅力的スタイル」「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、自然体なタイトトップス姿
◆中川安奈の投稿に反響
