菊地姫奈「大好きなマリーちゃんコーデ」披露 印象ガラリな姿に「似合いすぎ」「世界観が完成している」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/28】モデルで女優の菊地姫奈が1月27日、自身のInstagramを更新。キャラクターを意識したコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
菊地は「大好きなマリーちゃんコーデしたよ〜」とつづり、ディズニー映画「おしゃれキャット」（1970年）のマリーをイメージした私服ショットを複数枚投稿。同キャラクターのものと思われるカチューシャやサングラスにボリューミーな白いトップスとピンクのマフラー、スラリと伸びる脚がのぞく白いロングブーツ姿で、カメラに向かって上目遣いでのポーズを披露している。
この投稿には「雰囲気変わる」「別人級」「可愛すぎる」「マリーちゃんが似合いすぎ」「世界観が完成している」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
