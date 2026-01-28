菊地姫奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/28】モデルで女優の菊地姫奈が1月27日、自身のInstagramを更新。キャラクターを意識したコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】21歳美人女優「印象変わる」美脚輝くキャラコーデ披露

◆菊地姫奈、ミニ丈“マリーちゃんコーデ”披露


菊地は「大好きなマリーちゃんコーデしたよ〜」とつづり、ディズニー映画「おしゃれキャット」（1970年）のマリーをイメージした私服ショットを複数枚投稿。同キャラクターのものと思われるカチューシャやサングラスにボリューミーな白いトップスとピンクのマフラー、スラリと伸びる脚がのぞく白いロングブーツ姿で、カメラに向かって上目遣いでのポーズを披露している。

◆菊地姫奈の投稿に反響


この投稿には「雰囲気変わる」「別人級」「可愛すぎる」「マリーちゃんが似合いすぎ」「世界観が完成している」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

