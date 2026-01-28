【上下AMERICAN HOLIC】がおしゃれ！ 40・50代がマネしたい「冬のサマ見えコーデ」

冬コーデのマンネリや地味見えをどうにかしたい……と悩むミドル世代に、大人に似合うサマ見えスタイルを紹介します。上下【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアイテムを使っており、手に取りやすい価格も魅力。気になったらぜひ真似してみて。

プリーツスカートでコーデに華やぎをプラス

コーデのマンネリを回避するなら、一点投入で華やかに決まるプリーツスカートを取り入れてみて。ランダムなプリーツと光沢のある素材が映えて、シンプルなコーデでもサマ見えが狙えます。ブラウン × ブラックの組み合わせなら、派手見えすることなくミドル世代に似合う落ち着いた着こなしに。

脱地味見えにはブルーのトップスがおすすめ

ついダークなカラーを選びがちな冬コーデ。気分を変えて垢抜けたいなら、ブルーのトップスを選んでみては？ 上品なくすみブルーならミドル世代も気負わず取り入れやすく、オンオフ問わずマッチしそうです。センタープレス入りのパンツや黒小物を合わせれば、きちんと感もプラスできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M