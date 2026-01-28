27日、公示された衆議院選挙。2月8日の投開票日に向けて各地で舌戦が繰り広げられる中、28日朝、静岡市役所では…。



（澤井 志帆 キャスター）

「きょうから期日前投票が始まりました。こちらの投票所では午前8時30分に開場され、有権者が一票を投じていきます」



きょう･28日から期日前投票がスタートしました。



投票所は、静岡県内の市役所や町役場、ショッピングセンターなど計134か所に設置されていて、場所や期間などは県のホームページで確認することができます。





”異例の短期決戦”となった今回の衆院選ですが、急な選挙のため入場券の発送が予定よりも遅れ、28日以降、有権者に配送されるということです。（静岡市選挙管理委員会 望月 一竹 次長）「準備期間が短かったので各種印刷物やポスター掲示の手配などに非常に苦労している」手元に入場券がなくても、会場で宣誓書に記入し聞き取り調査で本人と確認できれば投票できるため、市の選挙管理委員会は期日前投票の利用を呼びかけています。（静岡市選挙管理委員会 望月 一竹 次長）「国政選挙は日本の未来を決める大事な選挙なので、ぜひ皆さまの一票を投票箱に入れていただき、日本の未来を決める選挙にしていただければ」”選挙準備”に影響が出ているのは静岡市だけでなく他の自治体でも…。（記者）「選挙戦は始まっていますが、牧之原市では選挙ポスターの掲示板が急ピッチで設置されています」牧之原市では、公示日までに選挙ポスターの掲示板設置が間に合わず…市内147か所への設置が28日から本格的に始まりました。（作業員）Q.何か所分積んである？「28か所分」Q.選挙期間中の設置は初めて？「そうですね、いつも1週間前にはやっている」掲示板は、あす･29日中には牧之原市内すべての場所に設置予定だということです。（牧之原市選挙管理委員会 横山 和久 書記長）「選挙の期日が決まって短期間の中で、業者も決めて間に合うかどうか分からない状態で進めるしかなかった。陣営にも申し訳ないが、29日までには完了するのでと…ご理解をいただいている。有権者にはご迷惑をおかけするが、出来る限り早くに設置ということで業者にお願いをして、あすには設置できるということでご理解いただきたい」このほか、掲示板の設置は御前崎市などでも遅れが出ているほか、これまで投票所として使用していた場所が使用できず、”会場探し”に苦労する市町もあるなど、”短期決戦”による影響が各地に広がっています。