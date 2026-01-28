第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）、８区で３年連続区間賞の塩出翔太（４年）らが２８日、相模原市の青学大相模原キャンパスで、別府大分毎日マラソン（２月１日）に向けて、仕上げのトラック練習を行った。青学大を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受けるＧＭＯインターネットグループ（ＧＭＯ）勢も３人が出場予定。青学大とＧＭＯのマラソン組は、駅伝よりも長い戦いへの準備を整えている。

２６年新春の箱根路を席巻した青学大は、それから１か月もたたないうちに次のステージで勝負する。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日、８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が別府大分毎日マラソンに出場する。

マラソン４日前のこの日、トラックでペースを上げ下げする仕上げの練習を行い、全員が予定通りのタイムでゴール。ウォーミングアップとクールダウンを合わせて、約２０キロを走り込んだ。

箱根山中で歴史に残る激走を見せた黒田朝日は「まだ、調子が上がっていません。でも、全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島）の時より良くなっています。やるだけやります」と普段通りに落ち着いた様子で話した。疲労が残った状態で臨んだ全国都道府県対抗男子駅伝は岡山県代表として３区（８・５キロ）を走り、区間５位と力走。５位から２人抜きで３位に浮上し、岡山県の最高記録（２３年５位）を超える４位入賞に貢献した。

黒田朝日は昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。原監督は「今回は自己ベスト記録を更新しなくてもいい。気楽に走ればいいでしょう」と話す。

別府大分マラソンでは２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で２８年ロス五輪日本代表選考レース（ＭＧＣ、２７年秋開催予定）の出場権を獲得できる。原監督は「今回、黒田朝日はＭＧＣ出場権を取れれば十分です」と冷静に語った。

塩出は２４年の高知龍馬マラソンに練習の一環として出場し、２時間１９分２０秒で優勝。「２時間６〜７分台が目標です」と話す。スピードランナーの宇田川もマラソンに意欲十分。「全くの未知数ですけど、ＭＧＣの出場権が取れたら最高です」と前向きに話す。

１区出場を予定していながら体調不良で欠場となった荒巻は急きょ別府大分毎日マラソンの出場を決めた。卒業後、ＩＴ関連の企業に就職し、競技の第一線を退く荒巻は、箱根駅伝を「引退レース」として全身全霊で準備していたが、昨年１２月３１日に胃腸炎と３８度の熱発のアクシデントが発生。当日変更で、小河原陽琉（ひかる、２年）と交代。「このままでは終われない、という個人的な思いよりも、これまで僕を応援してくれた方々のために最後の走りをお見せしたい」と荒巻は静かに引退レースへの思いを明かす。

３年生の平松はこの日、試験があったため、別の時間に練習を行った。原監督は「一番、平松が元気ですね」と期待を込めて話した。

青学大を練習拠点とするＧＭＯ勢も３人が別府大分毎日マラソンに臨む。

元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で念願の初優勝。優勝メンバーは１人１０００万円のボーナスをゲットして勢いに乗っている。１区９位ながらトップと５秒差と堅実にタスキをつないだ吉田祐也（２８）は、マラソン日本歴代４位の２時間５分１６秒の自己ベストを持つ実力者。３４位に終わった昨年９月の東京世界陸上以来のマラソンで健在をアピールするつもりだ。３区２位と好走した鈴木塁人（たかと、２８）は満を持して初マラソンに挑む。ニューイヤー駅伝では補欠１番手で惜しくもメンバーから外れた小野知大（ちひろ、２６）は２時間１０分１５秒の自己ベスト記録を持つ。自己ベスト記録の更新、さらにはＭＧＣ出場権獲得がターゲットになる。

青学大勢５人、ＧＭＯ勢３人、合計８人。正月の駅伝界をにぎわせた「原軍団」が別府大分に乗り込む。