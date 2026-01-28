２０１９年のホッカイドウ３冠馬の引退に、ＳＮＳ上ではねぎらいの言葉が続出している。

南関東でも活躍したリンゾウチャネル（牡１０歳、大井＝小林・荒山勝徳厩舎、父モンテロッソ）が２３日付で地方の競走馬登録を抹消し、引退したことが２８日までに分かった。

同馬は１月３日の川崎マイラーズを目指していたが、放牧先で右前の繋（つなぎ）の部分を骨折。復帰は難しいと判断し、引退が決まった。ホッカイドウ所属時には１９年の北斗盃、北海優駿、王冠賞を制してホッカイドウ３冠を達成。１９年度のＮＡＲグランプリ３歳最優秀牡馬に選出された。

２２年からは大井競馬所属となり、昨年８月にはスパーキングサマーＣ（川崎）で約６年ぶりの重賞勝ち。昨年１０月のマイルグランプリ（大井＝８着）が現役最後のレースとなった。通算５５戦１６勝（重賞６勝）。総獲得賞金は１億６０８５万５０００円（地方のみ）だった。

約８年の現役生活を終えたホッカイドウ競馬の雄には、ＳＮＳでは「噓だよな……」「本当にお疲れ様でした」「三冠馬が１０歳まで現役でいるのがそもそも珍しい」「９歳まで５５戦、いっぱい応援させていただけてありがとうございました」「人気薄で３着に来る君をいつも応援してた」「馬券で大変お世話になったなぁ」「歳を感じさせない走りに感動していました」「第２の馬生が幸せでありますように」「これぞ古豪って感じで凄く魅力のある競走馬でした」「何度も諦めずに走り続けた勇姿忘れない」と、多くのコメントが寄せられていた。