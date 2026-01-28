¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤Ï¥µ¥ï¤È¸þ¤¹ç¤¤¡Ä¡¡Âè84²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè84²ó¡Ê29Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÀ®¸ù¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤â°Â¿´¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¶Ó¿¥¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²¡¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Ï£²¿Í¤Ç»î¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Ãë»þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¤È£²¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¥È¥¤Ï¾±ÅÄ¤È¤Î»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥µ¥ï¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²ñÏÃ¤Ë´î¤Ö¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¾±ÅÄ¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¡£¾±ÅÄ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¯¡£¾±ÅÄ¤È¤Î²ñÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥È¥¤Ï¥µ¥ï¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢¾±ÅÄ¤¬°ì¿Í¤ÇºÆ¤ÓË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÀ®¸ù¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤â°Â¿´¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¶Ó¿¥¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²¡¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Ï£²¿Í¤Ç»î¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Ãë»þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¤È£²¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£