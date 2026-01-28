テレビ大阪の品田卓代表取締役社長が２８日、大阪市内の同局で新春社長会見を行った。

２０２７年３月に開局４５周年を迎える同局。品田社長は節目の年を見据えつつ、２６年のテーマの一つに「新たなチャレンジ」を挙げた。挑戦の内容としては「他局があまり手がけていない分野でテレビ大阪の存在感を高めることができるコンテンツ作り」と説明し、「ニッチな分野でトップを目指そうということ」と意気込みを語った。

挑戦の一環として、すでに昨年末に天竺鼠・川原克己（現・天竺川原）が司会を務めたバラエティ「ＮＥＷＳクライシス」と、一ノ瀬ワタルの主演ドラマ「変態植物倶楽部」を「トライアル」として放送。「ＮＥＷＳ−」は川原とコメンテーターの真空ジェシカ・川北茂澄のやりとりが「特に配信で高い評価を頂いた」といい、「ツッコミ不在に対して、視聴者が配信のコメント欄でツッコむ、という新しい視聴スタイルが生み出されました」と自賛した。

また「ＮＥＷＳ−」は３月からレギュラー化することも決定。品田社長は「他局が手がけていない、ニッチ的な分野で存在感を発揮しようという試みの一つ。色んな番組を開発していくことに取り組んでいこうと思います」と、意気込みを語った。