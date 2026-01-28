超特急、15周年目の挑戦は定期的なミーティング 仲が良すぎて逆に悩む「真面目な話ができない」
カエルムはNY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』授賞式を28日に都内で開催。事前会見にJ-POPグループ部門を受賞した超特急が登壇した。
【全身ショット】おしゃれ！！個性的な衣装を身にまとった超特急
クールなポージングや笑顔を見せるなど、超特急らしいわちゃわちゃなフォトセッションに。質疑応答では今年、挑戦したいことを問われるとリョウガは「僕たち超特急は普段から仲が良くて。楽屋でもうるさくて、皆さんが想像する男子校みたいな雰囲気なんです。今年15周年を迎えさせていただくタイミングで2026年に挑戦したいのは定期的なミーティング！今までやっていなくて。真剣な話をしていなくて。去年の年末に初めてメンバーだけでプライベートの忘年会をさせてもらったんです。『どんな夢を掴むか』という話をするかと思いきや、7割『人狼ゲーム』をして終わりました…。仲が良いんですけど真面目な話ができないので、真面目な話をする機会を今年こそ作っていこう、と」と宣言していた。
また、今年の抱負も語ることに。ハルは「15周年ということで、馬のように飛躍していきたいと思います！ヒヒ〜ン！パカラッパカラッ！」といなないた。すると、志田こはくやファーストサマーウイカにもやることになり、流れを作ってしまったハルは大慌てになっていた。
『NYLON'S NEXT AWARDS』は、毎年新年の人気特集企画“NYLON'S NEXT”を起点に誕生したアワード。“NYLON'S NEXT”は、その年にNYLONが特に注目し、プッシュしたい次世代の才能を誌面で表彰してきた恒例企画で、ファッション、音楽、俳優、クリエイターなどさまざまなジャンルから選出してきた。この特集企画の思想をリアルな場へと拡張し、NYLONが選出する「2026年にさらなる活躍が期待される人物」を表彰するアワードとして、今年初開催された。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI
【全身ショット】おしゃれ！！個性的な衣装を身にまとった超特急
クールなポージングや笑顔を見せるなど、超特急らしいわちゃわちゃなフォトセッションに。質疑応答では今年、挑戦したいことを問われるとリョウガは「僕たち超特急は普段から仲が良くて。楽屋でもうるさくて、皆さんが想像する男子校みたいな雰囲気なんです。今年15周年を迎えさせていただくタイミングで2026年に挑戦したいのは定期的なミーティング！今までやっていなくて。真剣な話をしていなくて。去年の年末に初めてメンバーだけでプライベートの忘年会をさせてもらったんです。『どんな夢を掴むか』という話をするかと思いきや、7割『人狼ゲーム』をして終わりました…。仲が良いんですけど真面目な話ができないので、真面目な話をする機会を今年こそ作っていこう、と」と宣言していた。
『NYLON'S NEXT AWARDS』は、毎年新年の人気特集企画“NYLON'S NEXT”を起点に誕生したアワード。“NYLON'S NEXT”は、その年にNYLONが特に注目し、プッシュしたい次世代の才能を誌面で表彰してきた恒例企画で、ファッション、音楽、俳優、クリエイターなどさまざまなジャンルから選出してきた。この特集企画の思想をリアルな場へと拡張し、NYLONが選出する「2026年にさらなる活躍が期待される人物」を表彰するアワードとして、今年初開催された。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI