テレビ番組「クロナダル」にて、お見送り芸人しんいちが、自身の女性関係における常軌を逸した「こだわり」を告白し、スタジオに衝撃が走った。

【映像】お見送り芸人しんいちの特殊プレイ

『クロナダル』（テレビ朝日系）は、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルがMCを務めるバラエティ番組である。1月27日の放送回では、お見送り芸人しんいち、きつね・大津広次、ランジャタイ・国崎和也がゲストとして登場し、放送ギリギリのプライベートトークを展開した。

番組中、しんいちは女性との交際において「同意書」を作成していることをクロちゃんに暴露され、その私生活に注目が集まった。そんな中、トークはレインボー・池田直人のモテ術から、なぜか中性的な芸風のZAZYの話題へ。しんいちは「俺、1回ZAZYの格好させて、女の子に。そのあとした」と、衝撃の過去を自ら明かした。

この告白に、ナダルは「なに、なに、なにしてんねん！」と絶叫し、スタジオは騒然。さらに国崎が、しんいちがその行為中に「なんそれ！」と言ってくれと女性に要求していたという詳細を補足すると、出演者たちは「こいついかついな！」「何をしてんねん」と爆笑しながらもドン引きの状態となった。