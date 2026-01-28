「真美子夫人がスポットライトをかっさらった」晩さん会の大谷夫妻2ショットに止まらぬ反響 欧州メディアも夫人に注目「落ち着きと優雅さで際立っていた」「公の場に姿を現すのはまれ」
晩さん会に出席した真美子夫人のコーデが話題を呼んでいる(C)Getty Images
反響は尚、拡がっているようだ。
ドジャースの大谷翔平は真美子夫人、デコピンを伴って現地時間1月24日にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部主催の晩さん会に出席した。
【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた
大谷は昨季3年連続4度目のMVP獲得したことを受けて、スピーチを行った。
大谷は流暢な英語でこの日、同席した真美子夫人に「my loving wife mamiko」（私の愛する妻、真美子）として家族のサポート、また日頃の球団のサポートにも感謝の気持ちを伝えた。
そして、この日注目を集めたのは真美子夫人の存在だった。今回の晩さん会は3度目の出席にして、初めて夫人を伴う場となった。
大谷は濃いネイビーのスーツに同色系のシャツにネクタイを合わせたシックな装い。また過去の球宴時など2ショットで現れる際は色味をあわせるなど絶妙なコーディネートを見せている真美子夫人も、この日は肩にフリルのついた、光沢のある濃紺のワンショルダードレスで髪をしっかりまとめるなど、シンプルながら気品を感じさせる上級コーデを披露した。
足元は素足に黒のサンダルをあわせ、逆に抜け感を意識するなど、バランスも抜群だった。
今回の夫妻2ショットには欧州メディアも注目。スペイン系メディアの『MARCA』はこのたびの晩さん会夫妻2ショットに関して「真美子夫人が大谷の存在感を凌駕、スポットライトをかっさらった」というタイトルをつけ、記事を掲載。
記事の中では式典ではアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ポール・スキーンズ（パイレーツ）なども出席したと会の様子を伝えながら、大谷が「英語で感動的なメッセージを発表した」と伝えた。
同時に大谷がいかに優れた選手であるかを報じた一方で、「日本のエースはキャリアの歴史的な一年を祝うためにニューヨークに到着したが、最終的にスポットライトを奪ったのは妻の真美子だった」と記した。
真美子夫人の装いに関して「エレガントな片肩のネイビーブルーのドレス」、「控えめなジュエリーを合わせ、その落ち着きと優雅さで際立っていた」と紹介。さらに「公の場に姿を現すのは稀で」「SNSの世界でも2人のケミストリーと存在感が強調された」としている。
大谷にとっても今年は3月に大会連覇を狙うWBCを控え、シーズンに入れば二刀流の本格稼働、世界一3連覇を目指すと例年以上にフル回転の1年となる。家族の支えを胸にどんな異次元パフォーマンスを魅せてくれるのか。一層、注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]