タレントの新山千春（45）が27日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。愛娘・もあさんの中学受験で威力を発揮した2つのアイテムを明かす場面があった。

この日は「過熱する中学受験のリアル」がテーマ。子供の中学受験を経験した女優の茂森あゆみ、モデルの益若つばさらとともに中学受験についてトークを展開した。

娘の受験のサポートについて話をする中、新山は「娘は勉強が途中から本当に嫌になったんで、私に対して何か訴えたかったのもあったんだと思うんですけど」としつつ「私がよくお風呂上がりにいつも缶チューハイを飲むんですよ。で、飲むと叱ることも叱らなくなるっていうのを味しめたのか、夕方ぐらいに娘が帰ってくると、すぐ冷蔵庫から缶チューハイを出して……」と苦笑した。

シングルマザーとしての親子関係について「ぶつかる時もありましたけどね」と新山。「やっぱり女の子だといろんな泣き方があって、大量な問題集とかを目の前にすると、一旦泣いてみるっていうのがあるんですよ。やっぱり糖分をあげるのがいいんじゃないかなと思って、パピコはいいんですよ」と明かした。

スタジオから「パピコ？」と驚きの声が上がるなか、新山は「2つに割れるじゃないですか。一緒に（食べられる）。でパピコは泣きながらでも吸えるんですよ。でも両手使うじゃないですか。パピコは吸いながら勉強できる。吸いながら泣きながらでも解けるんで、パピコは助けられましたね」と笑った。

そんなもあさんも19歳となり、国際的に活躍するダンサーを目指し、単身渡米。「一緒に共有できた親子の時間もいまだに大事で、その缶チューハイ一つにしても、うちパピコも、全部思い出になってるんですよ、いまだに。それも良かったなと思います」と懐かしんだ。

新山は2004年に当時プロ野球選手だった黒田哲史氏（現・西武2軍内野守備走塁コーチ）と結婚。06年に長女・もあさんを出産し、14年に離婚。23年11月、マッチングアプリを通じて知り合い交際中だった13歳年下の一般男性との結婚を発表した。