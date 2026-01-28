ASML¡¢26Ç¯Áý¼ýÍ½ÁÛ¡¡AI¼ûÍ×¤Ë¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼êASML¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬28ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯12·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°´üÈæ15.6¡óÁý¤Î326²¯6730Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó6Ãû±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤Ë¶¯µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢26Ç¯12·î´ü¤Ï340²¯¡Á390²¯¥æ¡¼¥í¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÁý¼ý¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Õ¡¼¥±ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢AI´ØÏ¢¤Î·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¸ÜµÒ¤ÏÃæ´üÅª¤Ê»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿Íºà¤ä»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ASML¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ô¥À¥¹¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ËÀ½Â¤ÁõÃÖ¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£