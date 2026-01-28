女優でタレントの二瓶有加（30）が28日、都内で2月3日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで行われるテレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）のYouTubeチャンネルのイベントに向けた会見に出席した。森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」という願いをきっかけに同チャンネルから誕生した6人組アイドルグループ「DRAW・ME」（・はハートマーク）のメンバーとしてステージに立つ。

2021年までアイドル活動していた二瓶。「アイドルを卒業して5年、新しくまたグループを組んでステージに立てる日が来るなんて本当に夢にも思ってなかった。すてきな機会をつくっていただいて本当に感謝しています」とかみしめるように話した。

会見では福留光帆（22）とともに、持ち前の明るさで盛り上げる場面も目立った。ファンに向けて「1秒も目を離さずに」と呼びかけるも、それより前に同様の言葉を述べていた福留から「何でパクるんですか？」とすかさずツッコミが入り、大きな笑いに包まれた。

楽曲「素直でごめんね」のダンスレッスンに関するトークでは、福留から「私より経験がある二瓶ちゃんが団結力を高めようと、皆にご指導鞭撻（べんたつ）のほどを…」と持ち上げられると、二瓶は「思ってもないことを！」と大声で照れ笑い。早朝から夜遅くまで練習が続く中で福留の明るさに助けられていたことを伝えると、福留が「二瓶ちゃんも30歳だけど夜まで頑張ってて…」と年齢に言及。二瓶が「（年齢を）大きく言わなくていいの！」と大声を上げ、場を盛り立てた。

イベント当日も2人のテンポの良いやりとりが見どころの一つになりそうだ。