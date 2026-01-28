DeNA¥ë¥¤¡¼¥º¡ÖÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹¡×¡¡¿·³°¹ñ¿Í4Áª¼ê¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«
¡¡DeNA¤Î¿·³°¹ñ¿Í4Áª¼ê¤¬28Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÇÆþÃÄµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»282»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ë¥¤¡¼¥º¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Î¾ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤Î¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢Éã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ËÆüËÜ¤Ç2Ç¯´ÖÀ¸³è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¸õÊä¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¿ÈÄ¹203¥»¥ó¥Á¤Î¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ÏÂ®µå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îµß±çÅê¼ê¤Ç¡ÖºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£