元HKT48森保まどか、美ウエスト見せ私服ショット披露「大人っぽい」「シンプルでセクシー」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】元HKT48の森保まどかが1月27日、自身のInstagramを更新。落ち着いたカフェで撮影した私服ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】元HKT48美女「シンプルでセクシー」色気漂うミニ丈トップス姿
◆森保まどか、私服姿で見せた美ウエスト
森保は「最近はめっきりインドアなので書く、読む、観る、ばかりしています」と近況をつづり、カフェのカウンターに腰掛けたショットを投稿。短め丈のトップスにデニムを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストがのぞく1枚となっている。
◆森保まどかの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「大人っぽい」「シンプルでセクシー」「着こなしが上手」「雰囲気が素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
