森保まどかInstagramより

【モデルプレス＝2026/01/28】元HKT48の森保まどかが1月27日、自身のInstagramを更新。落ち着いたカフェで撮影した私服ショットを公開し、注目を集めている。

◆森保まどか、私服姿で見せた美ウエスト


森保は「最近はめっきりインドアなので書く、読む、観る、ばかりしています」と近況をつづり、カフェのカウンターに腰掛けたショットを投稿。短め丈のトップスにデニムを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストがのぞく1枚となっている。

◆森保まどかの投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「大人っぽい」「シンプルでセクシー」「着こなしが上手」「雰囲気が素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

