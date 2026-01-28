Ä¶ÆÃµÞ¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇËºÇ¯²ñ¤â¡Ö7³ä¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×15Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÚNYLON¡ÇS NEXT 2026 AWARDS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/28¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤¬¡¢¡ÖNYLON JAPAN¡×¤¬Áª½Ð¤·¤¿¡ÖNYLON¡ÇS NEXT 2026¡×¤Ë¤ÆJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥ºÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¡ÖNYLON¡ÇS NEXT 2026 AWARDS¡×»öÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢2026Ç¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖNYLON¡ÇS NEXT 2026¡×¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
2026Ç¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î°áÁõ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÊÁ¥ÄÅÎÇ²í¡Ë¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤ËÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¯¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤ÈÃË»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Ç¯15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢2026Ç¯¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¡ØÄê´üÅª¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¡£¥¿¥«¥·¡Ê¾¾ÈøÂÀÍÛ¡Ë¤â¡Ö15Ç¯ÌÜ¤ä¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ÇËºÇ¯²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤ëËºÇ¯²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤³¤ó¤ÊÌ´ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢7³ä¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¿·õ¤ÊÏÃ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ê¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¡ÖÃç¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ï¥ë¡ÊÇðÌÚÍª¡Ë¤¬¡ÖËÍ¤¿¤ÁÄ¶ÆÃµÞ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¢Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ò¡¼¥ó¥Ñ¥«¥é¥Ã¥Ñ¥«¥é¥Ã¡ª¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÂ©¤Ç¥Ü¥±¤ò²ó¼ý¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤â¡Ö¥Ò¥Ò¡¼¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¥Ï¥ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ªËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¿´é¤Ç¼çÄ¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢NYÈ¯¾Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»¨»ï¡ØNYLON JAPAN¡Ù¤¬Áª½Ð¤·¤¿2026Ç¯¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿Í¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¤Û¤«¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢KUROMI¡¢¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢KiiiKiii¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¥Ê¥æ¥¿¡¢ÁáÀîÍ§´ð¡¢RICO HIRAI¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢TAEHYUN¡ÊTOMORROW X TOGETHER¡Ë¡¢KUROMI¡¢ÁáÀîÍ§´ð¤Ï¼ø¾Þ¼°¡¦²ñ¸«¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤»¤º¡¢RICO HIRAI¤Ï²ñ¸«¤Ø¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚK-POP¥Ü¡¼¥¤¥ºÉôÌç¡ÛTOMORROW X TOGETHER
¡ÚK-POP¥¬¡¼¥ë¥ºÉôÌç¡ÛKiiiKiii
¡ÚJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥ºÉôÌç¡ÛÄ¶ÆÃµÞ
¡Ú¡ÈIT BOY¡ÉÇÐÍ¥ÉôÌç¡Û¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡Ú¡ÈIT GIRL¡ÉÇÐÍ¥ÉôÌç¡Û»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉôÌç¡ÛKUROMI
¡Ú¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡ÉCREATORÉôÌç¡Ûº´µ×´ÖÀë¹Ô
¡Ú¡ÈIT GIRL¡É¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼ÉôÌç¡Û¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«
¡Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉôÌç¡Û2025£Ê¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡Ú¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÉôÌç¡Û¥Ê¥æ¥¿
¡Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥á¡¼¥«¡¼ÉôÌç¡Û¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë
¡Ú¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼ÉôÌç¡ÛRICO HIRAI
