¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥¹¥·¥êー¥º´Ø·¸¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î4·îºÆÈÎ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÈÎ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖVF-31F ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É ¡È¥«¥Ê¥á¡¦¥Ð¥Ã¥«¥Ë¥¢ ¥«¥éー¡É ·à¾ìÈÇ¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡×¡¢¡ÖVF-1S ¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ð¥È¥í¥¤¥É ¥Ð¥ë¥¥êー ¡È¥ß¥ó¥á¥¤¥¬ー¥É¡É¡×¡¢¡ÖVF-1A ¥¹ー¥Ñー ¥Ð¥È¥í¥¤¥É ¥Ð¥ë¥¥êー¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
VF-31F ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É ¡È¥«¥Ê¥á¡¦¥Ð¥Ã¥«¥Ë¥¢ ¥«¥éー¡É ·à¾ìÈÇ¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤
4·î29Æü¤´¤í ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§5,060±ß
VF-1S ¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ð¥È¥í¥¤¥É ¥Ð¥ë¥¥êー ¡È¥ß¥ó¥á¥¤¥¬ー¥É¡É
4·î25Æü¤´¤í ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§4,180±ß
VF-1A ¥¹ー¥Ñー ¥Ð¥È¥í¥¤¥É ¥Ð¥ë¥¥êー
4·î11Æü¤´¤í ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§3,080±ß
2026Ç¯4·î¥Ï¥»¥¬¥ï¿·À½ÉÊ
※情報は随時更新いたします。
