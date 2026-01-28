２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１１．３３ポイント（０．２７％）高の４１５１．２４ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国景気の持ち直しが期待されている。国家統計局は２７日、１２月の工業企業利益が前年同月比で５．３％拡大し、２カ月ぶりにプラス成長したと報告した。１１月の１３．１％減から大幅に改善している。また、３１日公表される１月の景況感指数に関しては、製造業ＰＭＩが前月と同じ５０．１、非製造業ＰＭＩが前月の５０．２から５０．３に上向く見通し。いずれも景況判断の境目となる５０を上回ることとなる。また、トランプ米大統領が「米ドル安」を容認したとの見方を背景に、人民元高の先高観が強まっていることも好材料だ。そのほか、商品市況高も追い風。２８日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では主要な非鉄金属の先物が上昇しているほか、金先物価格が連日で史上最高値を更新している。２７日のＮＹ市場では資源株に買いが先行し、ＷＴＩ原油先物が２．９％高と急反発している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金・非鉄の上げが目立つ。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が１０．０％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．２％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が９．８％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が５．８％高で引けた。

石油・石炭株も高い。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が７．０％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．２％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が２．８％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．５％ずつ上昇した。半導体株、不動産株、通信株なども買われている。

半面、医薬株はさえない。東魯抗医薬（６００７８９／ＳＨ）が４．７％、北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が３．０％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．６％、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が２．３％ずつ下落した。軍需・宇宙産業株、自動車株、食品飲料株、公益株、金融株、空運株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．８３ポイント（１．０７％）高の２６６．０７ポイント、深センＢ株指数が９．０１ポイント（０．７２％）高の１２５２．４３ポイントで終了した。

