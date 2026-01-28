木梨憲武、所ジョージの71歳誕生日を大人数で祝福 集合ショットに反響「メンツ豪華すぎません？」「とっても楽しそう」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が28日、自身のインスタグラムを更新。 タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージの71歳の誕生日を祝ったことを報告。大人数でにぎやかに祝う大集合ショットを公開した。
【写真】「盛りだくさんな感じが伝わってくるぅ〜」木梨憲武が公開した所ジョージの71歳誕生日会
木梨は「平日ちゃんのりレポート！ジョージ兄さん、71回目の誕生日!!祝いすぎて81歳になった!!ジョージ音楽ファミリー、成城焼き鳥ベース！」とユーモアたっぷりにつづり、ヒロミ（60）など豪華なメンバーが写った笑顔あふれる楽しげなショットや、大量のロウソクを吹き消す所の姿、そして片手にグラスを持った木梨と所の2ショットを披露している。
続けて「この日、日本テレビ笑ってコラえて一色P、30周年記念でハワイロケ決定!!」や、「な・な・なんと、焼き鳥パーティー代TBSラジオ林社長、全額払うの巻!!お見事!!作家、サトケンが途中帰ったことを俺は見逃してはいない!!」などと、誕生日会が大いに賑わったことを感じさせた。
この投稿に、コメント欄には「みなみなさまのステキな笑顔が最高です」「tbsラジオ社長〜太っ腹」「盛りだくさんな感じが伝わってくるぅ〜」「皆さん、とっても楽しそうでいいですね」「メンツ豪華すぎません？」などと祝福するコメントのほかに、誕生日会への反響が寄せられている。
