◇2月28日放送 テレビ大阪「おとな旅あるき旅 90分スペシャル」

元タカラジェンヌで女優の遼河はるひ（49）が28日、古巣の兵庫・宝塚市内で行われたテレビ大阪の長寿番組「おとな旅あるき旅 90分スペシャル」（2月28日後6・30）にゲスト出演、MC三田村邦彦（72）の飲みっぷりに舌を巻いた。

同番組では三田村の酒豪ぶりが度々話題になる。遼河も「私も顔には出ないタイプ」と“飲める口”だというが、この日は午前中だけでビール、日本酒、ウイスキーのロックと飲み干す三田村に「あのスピードは無理です。すごい…」と絶句した。

遼河は前日27日、宝塚大劇場で上演中の星組公演をプライベートで観劇。「思い出がちょいちょい入ってきて、華やかなパレード見てたらやっぱり宝塚っていいなあ、と思いました」と話す横で、三田村は衝撃的な観劇経験を告白。

真矢みき（61、現・ミキ）がトップスター時代の花組公演を、親交のあった純名里沙（54）の取り計らいで最前列で見たという。当時からアドリブでわかせていた真矢が「舞台上でいきなりカメラを取り出して“今日は三田村邦彦さんが来てるんだって〜。どこにいるのかな〜？、あ、いたいた”ってパシャっと。もうめちゃくちゃ恥ずかしくて」。さらにラインダンスでも「どこ見ていいのか分からなくて、恥ずかしくてうつむいてたら（舞台）袖にいてた皆さんが“照れてる〜カワイイ”とか言ってたらしくて。恥ずかしくて恥ずかしくて」と思い出を語った。

番組ではタカラジェンヌへの“差し入れ”にも合いそうな店舗も紹介。三田村は「僕は必殺（仕事人）をやってた時、水の中にいることが多かったんで、当時はほぼ100％差し入れがバスタオル。家中、バスタオルだらけでした。今はひたすらお酒です、ありがたいことに」とここでも酒豪っぷりをネタにしていた。同スペシャルには勝野洋・キャシー中島夫妻、丘みどりも出演する。