「流石に許可なしはやばい」ギャルYouTuber、顔写真を加工アプリが無断転載？ 「肖像権侵害しまくりやん」
ギャルYouTuberのゆ〜ちょぱさんは1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。写真加工アプリ「Beauty Cam（ビューティーカム）」に自身の写真と酷似した画像が使用されていることに言及し、同アプリに対する厳しい声が集まっています。
【写真】無断転載？ されたギャル姿
この投稿には、「流石に許可なしはやばい」「えええ……なぜ……そういうの良くないよ……」「編集で別の有名人と混ぜられてそうな印象のお顔立ちに」「愛のない無断転載すな」「企業が安易にAIに手だすとまじでこうなる」「AIの規制はよ 肖像権侵害しまくりやん」との声が寄せられました。
「使ってくれて嬉しいけどびっっくり」ゆ〜ちょぱさんは「えっBeautyComさん これオレですよね なんか顔ヤバいけど許可とかとってくれないんですか 使ってくれて嬉しいけどびっっくり」とつづり、2枚の写真を掲載しました。1枚目は同アプリのメニュー画面のスクリーンショット、2枚目にはゆ〜ちょぱさんの姿が収められており、顔だけではなくポーズまで似通っていることが分かります。
ギャルYouTuberとしてメイク動画を発信YouTubeチャンネル「ゆ〜ちょぱ」で、ギャル系のヘアメイクやファッションを発信しているゆ〜ちょぱさん。23日に投稿したショート動画では、漫画『GALS！』（集英社）に登場するキャラクター・寿蘭をイメージしたメイクを披露していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)