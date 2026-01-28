ロッテは28日、ドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」を2026年1月30日からJ:COM STREAMで配信することになったと発表した。

この作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年より続く3作目。また、映画本編に加え、公開に合わせて行われた「舞台挨拶」の映像、およびスポーツ業界では初の試みとなったコメンタリー副音声の「ビジュアル版コメンタリー」映像も公開。

映画本編、舞台挨拶、ビジュアル版コメンタリーはどこよりも早い配信となり、見放題となる。

▼ J:COM STREAM配信詳細

配信開始日時：2026年1月30日(金) 0時00分〜

配信プラットフォーム：J:COM STREAM

URL：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00597400?type=group

配信コンテンツ：映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」・映画公開初日に行われた「舞台挨拶」映像・映画「ビジュアル版コメンタリー」映像