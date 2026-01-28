レイカーズのユニホームをプレゼントした山本

ドジャースの山本由伸投手が元同僚に送ったプレゼントに、地元メディアも注目している。27日、オリックス・杉本裕太郎外野手がレイカーズのユニホームをプレゼントされたことを報告すると、地元メディア「ドジャース・ネーション」はロサンゼルスでの競技を超えた結びつきに注目した。

杉本はインスタグラムに、レイカーズのルカ・ドンチッチ選手のユニホームを手にした杉本と山本の2ショットを公開。レイカーズはドジャースと同じロサンゼルスに本拠地を構える有名チームで、昨年12月には山本が観戦に訪れ話題となった。

またレイカーズは昨年、ドジャース共同オーナーのマーク・ウォルター氏が買収している。

地元メディア「ドジャース・ネーション」はX（旧ツイッター）で山本がレイカーズのユニホームを贈ったという投稿に反応し、「ヨシノブ・ヤマモトはここ何年かの間、レイカーズの大きなサポーターになっている。ドジャースのオーナー陣がレイカーズを引き継いだことで、この関係はこれまで以上に強固なものになっている」と伝えた。（Full-Count編集部）