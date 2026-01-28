「今年は復活の予感」鹿島の主将は昨季に続き背番号10に決定！ 副キャプテン、選手会長も発表。ファンの反応は？ 「安定感エグすぎる」「男祭りメンバー継続ね」
鹿島アントラーズは１月28日、J１百年構想リーグのキャプテン、副キャプテン、選手会長を発表した。
主将を任されたのはMF柴崎岳。J１王者に輝いた昨季と変わらず、33歳が務める。副主将は、DF植田直通、FW鈴木優磨、MF知念慶、DF関川郁万の４人。選手会長には、昨シーズンに最優秀選手賞を受賞したGK早川友基が就く。
昨年とまったく同じ顔ぶれとなったなか、クラブの公式Xで公表されると、ファンから以下のような声があがった。
「岳、今年は復活の予感」
「安定感エグすぎる」
「岳さんを支える男祭りメンバー継続ね」
「写真見た瞬間叫んだわ」
「なんか植田さんスリムに見える」
「岳ほんとにありがとう」
「歴代の中でも特にハヤは選手会がなんか似合うな」
「やはりキャプテンは柴崎岳しかいないな」
「岳さん、貢献度は計り知れないということだと思う。だけど、やっぱりピッチの上で輝く姿が見たい！」
引き続き腕章を巻く背番号10に期待するコメントが多く見られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島の主将、副キャプテン、選手会長の顔ぶれ
