つちやかおり、次女の“顔出し”ショット公開 10年来の仲良しファミリーと25歳の誕生日を祝福 元夫は布川敏和
元シブがき隊の布川敏和（60）の元妻でタレント・つちやかおり（61）が27日、自身のブログを更新。仲良しの同級生ファミリーとともに次女の25歳の誕生日を祝った様子を公開し、次女・花音さんの“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「楽しい仲間ですね〜」仲良しファミリーが誕生日を祝福、つちやかおりの次女
つちやは「仲良しファミリー」と題したブログで、「花音の中、高の同級生ファミリー集結」とつづり、食事会での集合写真を投稿。年に何度も集まり、旅行にも一緒に行く仲間だと明かし、「私のLIVEや舞台も必ず来てくれる本当に仲良しファミリー」と、その関係性を紹介している。
続けて、「毎回 料理そっちの気 で喋り倒し 笑いまくる 食事して2次会はカラオケが定番 こちらもマイクの取り合いで歌いまくり 笑い転げる」（原文ママ）と、にぎやかな会の様子を振り返った。
また「中1からだから もう10年か…花音は誕生日も祝って貰いました」と報告し、次女がバースデープレートを手にほほ笑む写真も公開。「いつもありがとねー」と感謝の気持ちをつづっている。
コメント欄には「おしゃべりしたり、カラオケだったりと楽しいがいっぱいですね」「楽しい仲間ですね〜。改めて花音ちゃん、ハピバーです」といった声が寄せられていた。
