¹â¶¶¸÷À®¡¢2.5²¯±ß¤Ç·ÀÌó¡¡À¾Éð¤Ë»ÄÎ±¡¢ÊÆÄ©Àï¤Ï¡Ö·ÑÂ³¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¤·¤ÆÀ¾Éð¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬28Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢ºòµ¨¤«¤é4ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2²¯5ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£·ÀÌóÇ¯¿ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾Éð¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¼«Ê¬¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡Ê¼«¸ÊºÇ¹â¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ê¤éº£µ¨Ãæ¤Ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÊÆµå³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤é°ìÈÖ¡¢¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤ÀÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë