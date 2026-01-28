1月20日からのライオンズエクスプレスではルーキー特集をお届け。初回は埼玉西武ライオンズドラフト1位ルーキーの小島大河選手にインタビューした模様を放送した。自身のアピールポイントを訊いた。

――新人合同自主トレも始まりました。注目度も高まっていると思いますが、プロ野球選手になった実感はいかがですか？

小島「素晴らしい環境で野球をやれて、プロ野球選手になったのだなという自覚が少しずつ湧いてきたかなと思います」

――いろいろな人から注目されています。六大学の頃からそうだと思うのですが、改めてそのあたりはいかがですか？

小島「たくさんの方々が見に来てくれて、一生懸命頑張らないといけないなと思いますし、自分たちが活躍することによって喜んでくれる方もたくさんいるので、一緒に喜び合えるような結果を残せるように頑張っていきたいと思っています」

――名前が非常にかっこいいと思うのですが、名前の由来をご両親から聞いたことはありますか？

小島「ちょっとだけ聞いたのですが、大きい河のようにスケールが大きくみたいなことを言っていたと思います」

――その通りの人間になってきているのではないですか？

小島「どうですかね（笑） 」

――キャッチャーでドラフト1位指名されました。非常に高い評価をライオンズから得ての入団だと思いますが、この辺りはいかがですか？

小島「一番高い評価をしていただいてすごく嬉しいですし、結果を出してこその順位だと思うので、何年後かに小島大河という名前を皆様に覚えていただけるような、皆様から応援されるような選手になっていきたいと思っています」

――背番号も10ということで、キャッチャーで背番号10といいますと森友哉選手という打てる捕手がつけた番号です。このあたりはいかがですか？

小島「自分の持ち味はバッティングなので、森友哉選手のように打てるキャッチャーを目指したいと思いますし、その中でも勝てるキャッチャーというところを目指して頑張っていきたいと思っています」

――バッティングのアピールポイントは何かありますか？

小島「自分はミート力に自信があるので、どんなボールでも対応できるようにということはずっと意識していますし、どの方向にもヒットを打てるように練習をしているつもりです」

――そのあたり、新入団選手発表会の目標にも書いた「首位打者」というところに繋がってくるわけですか？

小島「首位打者は大学で獲れなかったので、プロの世界で目指して頑張っていきたいと思います」

――ライオンズに入団して、ライオンズの一員になったわけですが、改めて現時点でのライオンズの印象はどうですか？

小島「スタッフの方々がすごく話しかけてくれてやりやすい環境ですし、たくさんの方々から応援される球団だと思うので、その方々の応援に応えられるように頑張っていきたいなと思っています」

――開幕1軍という期待も大きいと思うのですが、その辺りはいかがでしょう？

小島「それは監督、コーチが判断することだと思うので、自分はもちろん目指しますが、まずは目の前のことに一生懸命取り組むことを一番に意識してやっていきたいなと思っています」

――ファンからはどう呼んでほしいですか？

小島「大学のときは『こじ』とか『大河』とか呼ばれていたのですが、多分『大河』がたくさんいると思うので呼び方は……何かいいのがあれば教えていただきたいなと思っています」

――「こじま」じゃなくて「おじま（ロッテ・小島和哉投手）」もいますから、おれは「こじま」だということをアピールしてというところですね？

小島「そうですね。『こじま』で覚えていただけるようにしたいですね」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー