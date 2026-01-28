1月20日からライオンズエクスプレスではルーキー特集をお届けしています。1月21日の放送では、引き続き埼玉西武ライオンズドラフト1位ルーキーの小島大河選手にインタビューした模様を放送した。キャッチャーになったキッカケを訊いた。

――キャッチャーはいつ頃から始めたのですか？

小島「本格的に始めたのは高校2年生の冬からです」

――その前はどこを守っていたのですか？

小島「内野手でセカンドをメインに守っていました」

――キャッチャーになるきっかけは何だったのですか？

小島「 （東海大相模）高校のときの門馬（敬治、前）監督（現創志学園監督）から言われた『キャッチャーをやれ』の一言で始まりました」

――有無を言わさずといった感じですか？

小島「そうですね。『1回やってみろ』と言われて、それからキャッチャーになりました」

――守ってみてどうでしたか？

小島「最初は大変でしたし、面白いなと考える余裕もなかったので、いつか内野に戻るのだろうなと思っていましたが、まさか今までキャッチャーをやっているとは、そのときは思っていませんでした」

――いつぐらいからキャッチャーが面白いなと思いましたか？

小島「大学で試合に出させてもらって、キャッチャーの面白さも大変さも両方学んだかなと思っています」

――キャッチャーの面白さと大変さとはどういうところですか？

小島「自分で試合を動かせるということと、自分が出したサインによって、野球が変わるところです。どこに打たせようかとか、どうアウトにしようかとか、そういうことを考えるのがキャッチャーです。大変なところでいうと、負けるとキャッチャーのせいとよく言われますが、結果が出ないときは一番つらいかなと思います」

――キャッチャーをしながらのバッティングというのは、なかなかプロ野球でも両方成績を残している選手がいないという印象があるのですが、キャッチャーをしながらのバッティングは大変ですか？

小島「大変な部分はありますが、それを言い訳にはしたくないので、パッティングと守備はしっかり分けて練習するようにはしています」

――バッターとしての理想の選手、キャッチャーとしての理想の選手は別々にいますか？

小島「元々この人を目指すとかはなくて、いろいろな人のいいところを盗みながら自分の形を作っていけたらなと思っているので、バッティングでいうと率を残せて長打も打てるかバッターが一つの目標ですし、守備に関しては勝たせられるキャッチャー、これに尽きると思っています」

――1年目の目標というのはどこに置いていますか？

小島「1軍で活躍できる選手になりたいですし、新人王というタイトルを目指せる選手になりたいなと思います」

――新人王は1回しかチャンスがないですよね？

小島「そうですね。チャンスがないのでしっかり目指して頑張りたいと思います」

――ライオンズのキャッチャーのレギュラー争いというところも意識して割り込んでいく気持ちですか？

小島「1年目なので、勉強するところは勉強して、勝負するところは勝負して、いい1年間にできたらなと思っています」

――自己紹介も兼ねてファンにメッセージをお願いします。

小島「明治大学から参りました、背番号10番小島大河です。1年目から活躍して、ライオンズの優勝に貢献できるように頑張りたいと思います。応援のほどよろしくお願いします」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー