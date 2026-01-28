Ｂリーグドラフト会議が２９日、都内で初めて開催される。全１０８人の志望選手リストの中には、Ｂ２ベルテックス静岡に強化指定選手として加入している、神奈川大４年生のＰＧ山本愛哉（２１）＝飛龍高出＝が含まれている。運命の日を直前に控えた２８日、山本は「ドラフトの１回目というところに立ち会えるのことはうれしいけど、同時に、指名されるか分からないので不安はある」と、正直な胸の内を明かした。

山本は１６３センチと小柄ながら、オフェンスのクリエイティビティ（創造力）に定評のあるＰＧ。トリッキーなドリブルからのアシストや高確率で３Ｐを決めるシュート力を兼ねそろえる。今季は途中から加入し、現在９試合に出場。１試合の平均プレー時間は１９分５０秒で、平均得点１１・１点はチーム日本人最多。アシストは４・０をマークし、６勝２６敗で西地区最下位にあえぐチームにあって、エース級の活躍を見せている。

関係者によると、各クラブの評価も高く、早い段階で指名される可能性も十分だ。「行きたいチームは特にない。若い時は試合に出て結果を残すことが大事なので、なるべく出場機会が多いチームに行きたい」と、希望を明かした。「同年代の中でどれくらいの位置で評価されているのか。一巡目がいいけど、指名してもらえるなら何巡目でもいい」。山本と同じく神大から静岡に強化指定選手で加入しているＰＧ今野海輝（２２）も志望届を提出済み。同級生２人が、運命の瞬間をじっと待つことになる。

そのほか、主な静岡ゆかりの選手では、ＰＧ／ＳＧ内山晴輝（１８）＝静岡ジムラッツ、静岡大成中出＝、ＰＧ小川大新（２３）＝静岡学園高出＝、ＳＧ杉山英大（２２）＝常葉大＝、ＰＧ／ＳＧ寺坂優羽（２０）＝吉田中出＝、ＳＧ赤間賢人（２０）＝藤枝明誠高出＝、ＳＧ／ＳＦ新井楽人（２１）＝沼津中央高出＝が志望リストに登録されている。