¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¿·¤·¤¤»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¢¥¯¶¯·Ý¿Í¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÉÊÅÄÂî¼ÒÄ¹¤¬£²£¸Æü¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·½Õ¼ÒÄ¹µ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÇÉÊÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¤Âå¤â¹ñ¶¤âÄ¶¤¨¤Æ¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µÂçºå¤ÎÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼ËüÇî¤ò¸«¤¹¤¨¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¶ÉÀ©ºî¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å£¶»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤ä¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤ó¥¥ó¥°¡×¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤¤¤Æ¹¥É¾¤Ë¤Ä¤£²²óÌÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¥°¥ë¥á¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ê£²·î£·Æü¸á¸å£·»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤È¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¾Â¤é¤»¤¿¤¤¡×¡Ê£²·î£²£±Æü¸á¸å£·»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢Æ±¶É¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×ÀïÎ¬¡×¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·ºòÇ¯Ëö¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö£Î£Å£×£Ó¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡¦Àî¸¶¹î¸Ê¤È¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐ¼ù¤¬²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÉÔºß¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤¬ÇÛ¿®¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¡¢¿·¤·¤¤»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÊÑÂÖ¿¢Êª¶æ³ÚÉô¡×¤È¶¦¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¿·¼Ò²°¤Ë°ÜÅ¾¤·£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê´¶¤ä·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à´Ø·¸¤òºþ¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ÐÈñ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈÖÁÈ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄÂóºÈ¥¢¥Ê¤È¥¦¡¼¥Ç¥ó¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼Î¤º»¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£