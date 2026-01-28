２８日の東京株式市場は、日経平均が前場は下値模索の展開となったが取引後半は下げ渋り、終盤にプラス圏に浮上、結局小幅ながら上昇して取引を終えた。



大引けの日経平均株価は前営業日比２５円１７銭高の５万３３５８円７１銭と小幅続伸。プライム市場の売買高概算は２３億１０１５万株、売買代金概算は７兆１１９７億円。値上がり銘柄数は１８５、対して値下がり銘柄数は１３８３、変わらずは３３銘柄だった。



きょうの東京市場は、朝方は売り優勢の展開を余儀なくされた。外国為替市場で円高が急速に進んだことから、リスク回避目的の売りがかさんだ。しかし、その後は半導体関連株などが強さを発揮し、日経平均も下げ渋る展開に。長期金利が低下したほか、為替市場でも円安方向への巻き戻しが入り、投資家の不安心理が後退した。後場取引終盤はオランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬホールディング＜ＡＳＭＬ＞が好決算を発表したことを受け、半導体関連株への買いが厚みを増し、全体相場を押し上げる場面があった。ただ、ＴＯＰＩＸは終始マイナス圏で推移した。商い上位の大型株は株価を上昇させた銘柄が多かったものの、全体でみると値下がり銘柄数は全体の８６％を占めるなど全面安に近かった。一方、売買代金は７兆円を上回るなど活況だった。



個別では、信越化学工業＜4063＞が急落したほか、三菱重工業＜7011＞も軟調。トヨタ自動車＜7203＞が安く、ソニーグループ＜6758＞も冴えない。東京電力ホールディングス＜9501＞が大きく水準を切り下げ、第一三共＜4568＞も安い。アステリア＜3853＞、ソシオネクスト＜6526＞が大きく水準を切り下げた。伊藤園＜2593＞、第一稀元素化学工業＜4082＞、芝浦メカトロニクス＜6590＞などの下げも目立つ。



半面、売買代金トップのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が堅調、ソフトバンクグループ＜9984＞も商いを伴い上昇した。アドバンテスト＜6857＞が高く、フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞など電線株も物色人気。ＳＣＲＥＥＮホールディングス＜7735＞が買いを集め、三井海洋開発＜6269＞にも投資資金が流入した。冨士ダイス＜6167＞が急騰し値上がり率トップ、旭ダイヤモンド工業＜6140＞、ユニチカ＜3103＞はストップ高となった。また、第一工業製薬＜4461＞も値幅制限いっぱいに買われた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

