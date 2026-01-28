メインシナリオ…上値模索、0.7029が最初の関門。昨日まで7日連続陽線となっている。21日に直近高値の0.6767を上抜くと、昨日は23年2月以来となる0.70台に乗せた。目先、上値を模索する展開になりそうだ。23年2月14日の高値0.7029が最初の関門。高値更新となれば、節目の0.7100がターゲットになる。0.71台に乗せると、23年2月2日の高値0.7158や節目の0.7200が意識される。0.72台に突入するようなら、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を試すことになる。



サブシナリオ…反落となれば、5日線がある0.6934付近が支持になる。同線を割り込むと、節目の0.6900の攻防になる。0.68台に沈むようなら、一目均衡表の基準線がある0.6842や節目の0.6800が視野に入る。



