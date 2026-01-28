佐久間宣行、アルピー平子祐希への憧れを告白「あいつ、スゴいカッコいい」 うっかりさんな一面も
カエルムはNY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』授賞式を28日に都内で開催。事前会見に“イケオジ”CREATOR部門を受賞した佐久間宣行が登壇した。
【全身ショット】きらびやかな衣装を身にまとった佐久間宣行
ステージでは、ぎこちないポージングを披露し、関係者からの指示の通りに動いて「言われた通りにやっています」と佐久間は照れた。質疑応答では今年、挑戦したいことを問われるとアルコ＆ピースの平子祐希みたいな「パーマ」とし、「仲のいい芸人で、ああなりたいと思った。あいつ、スゴいカッコいい」と憧れを語った。そして反省も。「ちょっと恥ずかしいんですけど、こういうフリップを出すプロ中のプロなのに俺だけ逆さに書いちゃった…」と照れていた。
さらに今年は芸人の冠番組を作る目標も語った。すると真後ろにいたナユタのおのはらは「佐久間さん、よろしくお願いします」と即逆オファー。今年の目標を問われるとナユタのホリコシは「佐久間さんにハマる。佐久間さん目掛けて頑張りたいと思います」と宣言して笑わせていた。
『NYLON'S NEXT AWARDS』は、毎年新年の人気特集企画“NYLON'S NEXT”を起点に誕生したアワード。“NYLON'S NEXT”は、その年にNYLONが特に注目し、プッシュしたい次世代の才能を誌面で表彰してきた恒例企画で、ファッション、音楽、俳優、クリエイターなどさまざまなジャンルから選出してきた。この特集企画の思想をリアルな場へと拡張し、NYLONが選出する「2026年にさらなる活躍が期待される人物」を表彰するアワードとして、今年初開催された。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI
