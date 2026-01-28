プロ野球・西武の郄橋光成投手が28日、契約更改交渉に臨み4000万円増の2億5000万円でサイン(金額は推定)。メジャーへ移籍が決まった今井達也投手についてコメントしました。

郄橋投手はオフシーズンにポスティングシステムを利用しメジャーへ挑戦するも、2026年シーズンのメジャー移籍は断念。西武の残留を決めたことについて「一番必要とされているところで投げたい」とコメント。メジャーの挑戦については「気持ちはまだ諦めていないですし、まだ野球人生は終わったわけではないのでキャリアハイを残してまた考えたい。ずっと行きたいと思っているのは皆さん知っていると思うので、ここで諦めたら一番ダサいなという気持ちがあります」と改めて思いを語りました。

自身のメジャー契約はまとまりませんでしたが、元同僚の今井投手はアストロズへの移籍が決定。「（話は）なかったです。会う機会がなかったので、でも頑張ってくれると思いますし、僕自身9年、今井とプレーをしてプライベートでご飯も行くこともありましたし、かわいい後輩なので頑張って欲しい気持ちがあります」とエールを送りました。