¿·»³Àé½Õ¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÄ¹½÷¡¦¤â¤¢¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ö»ñ³Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç6¤Ä¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¡Ê45¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°¦Ì¼¡¦¤â¤¢¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿È¤¬»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²áÇ®¤¹¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ò¶¡¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤é¤È¤È¤â¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ã±¿ÈÅÏÊÆ¤·¤¿19ºÐ¤Î°¦Ì¼¡¦¤â¤¢¤µ¤ó¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿·»³¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥í¥±¤È¤«¤ÇÃÙ¤¤Æü¤È¤«¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È´ÝÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÝÉÕ¤±¤¬ËÜÅö¤ËÌ²¤¤ÌÜ¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÉôÌÜÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÉü½¬¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤È¤«¡£¤Ç¤âÌ¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥±¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡È¥Þ¥Þ¤¤¤Ä¤â¥í¥±¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡£»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»ñ³Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Þ¥Þ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é»ä¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄ¹½÷¤Î¼õ¸³¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¿È¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®»ù¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¹¥¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¿·»³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡¢¾®»ùMFA¡¢ Á´ÆüËÜ¥Þ¥Ê¡¼¸¡Äê¡¢¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢ÌôÁ·¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·»³¤Ï2004Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÅ¯»Ë»á¡Ê¸½¡¦À¾Éð2·³ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë¤È·ëº§¡£06Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¦¤â¤¢¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£23Ç¯11·î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿13ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£